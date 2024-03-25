«كهرباء دبي» تحقق نتائج عالمية في سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائج عالمية في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين في العام 2023، حيث بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، 98.3%.

وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة، 97.48%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي 96.7%.

وتم ترشيح الهيئة من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل الجهات الرائدة في تطبيق سياسة «خدمات 360».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، مشيراً معاليه إلى أن ميثاق سعادة المتعاملين في الهيئة، يهدف إلى تعزيز إشراك المعنيين، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتوفير حلول مبتكرة وذكية تحقق سعادتهم.

كما أكد معاليه، حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين، من خلال خدمات رقمية متطورة متاحة على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، إضافة إلى مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأشار معاليه، إلى إسهام جهود الهيئة في تحقيق أقل نسبة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت دبي خلال عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك، على مدى عام كامل، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

خدمات

وتوفر الهيئة خدمات ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، ومن بينها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، والتي تندرج ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارع إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات داخلية، عبر الاستعانة بفني متخصص للحد من هدر المياه.

كما تتضمن مبادرة «الحياة الذكية» عدة خصائص، منها لوحة بيانات «الحياة الذكية»، التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام»، لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وخاصية «خارج المنزل»، التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء الوجود خارج المنزل أو أثناء السفر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة لمتعامليها من خلال «متجر ديوا»، باقة واسعة من العروض والخصومات الحصرية، بالتعاون مع العديد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

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