طقس الإمارات.. من الإثنين 25 إلى الجمعة 29 مارس الجاري

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس خلال بداية الأسبوع غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، ثم يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وإليكم تفاصل الأجواء خلال الأيام الخمسة المقبلة:

الإثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية غرباً ليلاً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار صباحاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شرقاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و مضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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