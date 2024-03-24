محمد بن راشد يكرّم غداً الفائزين بجوائز "دبي للتميز الحكومي 2024"

المصدر: البيان

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يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، غداً (الاثنين) الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 والجهات الحكومية المتميزة التي عززت ريادة دبي ونموذجها العالمي للتميّز بترسيخ مبادئه ومعاييره في مختلف خدماتها وعملياتها وأثرها المجتمعي المستدام، وذلك في الفعالية التي تقام غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي إعلان جوائز البرنامج بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة في دورة عام 2024 من البرنامج.

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