قرقاش: الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، مضيفا يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها بشأن الصدارة الاماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة".

وأضاف "ويحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية".

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