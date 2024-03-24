أحمد بن شعفار: «إمباور» لها دور ريادي في التفاعل مع مبادرة «ساعة الأرض»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن للمؤسسة دورا رياديا في التفاعل مع مبادرة «ساعة الأرض» فهي تقدم خدمات تبريد المناطق لمختلف المناطق في دبي عبر أنظمة تخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لـ 50% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية، ونجحت منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي في توفير 1216 ميغا وات، وبلغت الوفورات الإجمالية في بناء محطات التبريد، التي حققتها المؤسسة 4 مليارات و300 مليون درهم، مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وقال بن شعفار على ان إمباور لم تكتف بتقديم خدمات تبريد المناطق وإنما رسخت مكانتها بوصفها قدوةً ونموذجاً في هذه الصناعة، وتبنت نهجاً راسخاً يقوم على تشجيع الابتكار وتوظيف مختلف التقنيات لبلوغ معايير أعلى في التنمية المستدامة.

وأشار بن شعفار إلى أن إمباور توائم استراتيجيتها مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تنفذ رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، بأن تكون دبي المدينة الأكثر استدامةً في العالم، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي التي تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة بدبي بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز