الحكام يواصلون استقبال المهنئين في رمضان

المصدر: عجمان-أم القيوين- رأس الخيمة- وام

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واصل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، استقبال المهنئين في رمضان، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهنئة بشهر رمضان من قراء القرآن الكريم ضيوف فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورتها الـ18، يتقدمهم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي من دولة الكويت، والقارئ الشيخ معاذ الدويك من المملكة المغربية، والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم من دولة الجزائر، والقارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي من جمهورية العراق.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

والعميد الدكتور على بن ظاعن الغفلي، مدير مكتب سمو وزير الداخلية، وأحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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