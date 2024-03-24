سفينة ثالثة إلى غزة محمّلة بـ4630 طناً مواد إنسانية

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثاني عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين، حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 486 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في الدولة، متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

من جهة أخرى، أبحرت أمس سفينة المساعدات الاماراتية الثالثة وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة، التي انطلقت من ميناء الفجيرة، 4218.3 طناً من المواد الغذائية، و 370.2 طناً من المواد الإيوائية، و 41.6 طناً من المساعدات الطبية، بالإضافة إلى 6 صهاريج للمياه وصهريجين للمجاري وخزان ديزل.

وقد أسهم في تأمين حمولة السفينة كل من: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتم ذلك بواسطة 267 شاحنة، فرّغت حمولاتها على السفينة.

وأقامت دولة الإمارات، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين؛ الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لـ 8 مخابز قائمة في غزة.

إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة. كما أطلقت قيادة العمليات المشتركة، مؤخراً، عملية «طيور الخير».

وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 486 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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