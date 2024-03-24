شرطة دبي تبحث التعاون مع «سوبارو للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

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بحث اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع شركة سوبارو للسيارات، خلال الاجتماع الذي عقد في الإدارة العامة للمرور، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وحامد خوري، رئيس مجموعة خوري للسيارات، وكيل شركة سوبارو، وسو سامير برادان، المدير العام، وعبدالرحمن خوري، المدير الإداري لمجموعة خوري للسيارات.

وأشاد اللواء سيف المزروعي بالتعاون والتنسيق المشترك بين شرطة دبي وشركة سوبارو في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وأن التعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية، التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي.

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