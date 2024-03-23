تسلمها سعيد بن محمد.. منصور بن محمد يكرم الشيخة هند بجائزة الشخصية الإسلامية لـ"دبي للقرآن"

المصدر: دبي-رامي عايش

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تسلمت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم جائزة الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين من مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن.

ونيابة عن سموها، تسلم سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، في حفل أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم، لتكريم الشخصية الإسلامية والفائزين في المراكز العشر الأولى للمسابقة .

وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن، أعلنت مساء الخميس عن اختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لمسابقة القرآن ، تكريما لسموها التي لها بصمات واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي، وتميزها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

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