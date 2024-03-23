نادي دبي للسيدات يحتضن ختام مسابقة القرآن التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

المصدر: وام

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نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي اليوم بنادي زعبيل للسيدات الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بدورته الأولى والذي أقيم تحت شعار " بر الوالدين " خلال الفترة من 15- 24 مارس الجاري تحت رعاية الشيخة لطيفه بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات.

وشهدت المسابقة إقبالا كبيرا من الآباء والأمهات من جميع إمارات الدولة للمشاركة بهذه المبادرة الإنسانية والهادفة لمن قدموا الكثير من الدروس للأجيال الحالية والمستقبلية رسخت مزيداً من الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

وأكد المستشار الدكتور أحمد سالم بن سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على أهمية مسابقة القرآن الكريم التي تقيمها الجمعية هذا العام في دورتها الأولى والتي تأتي تزامنا مع ذكرى وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" وتستهدف كبار السن كنوع من رد الجميل على ما قدموه لنا من تربية جيل من الأبناء والأحفاد وتعكس حرصا من إدارة الجمعية على إقامتها والتي تأتي وفق توجيهات الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي رسخها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية.

ومن جانبها قالت نسرين بن درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي إن الجمعية تحرص على الدوام على إطلاق وتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف جميعها توفير وتقديم خدمات متنوعه لكبار السن وتلبى احتياجاتهم.

وأوضحت درويش أن الالتزام بتنفيذ شروط وقواعد المسابقة كان مثالياً وفق رؤية المشاركين من الجنسين والتي استهدفت المشاركين بعمر فوق ال 60 عاما من المواطنين ولمسنا ذلك خلال الإقبال والتفاعل مع جميع قواعد المسابقة بفرعيها الترتيل مع الإتقان والتجويد والأداء والتلاوة بانسيابية هذا إلى جانب حفظ جزء ما تيسر من أجزاء القرآن الكريم.

وأفادت أنه سيتم الليلة تكريم الفائزين بتقديم جوائز قيمة للفائزين في حفظ وترتيل القرآن ..معربة عن شكرها نيابة عن مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين الى شركاء النجاح الرئيسين.

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