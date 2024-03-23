مدينة "إكسبو دبي" تحتفي بالتقاليد والعادات الرمضانية الأصيلة مع الزوار من مختلف الجنسيات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل فعالية "حيّ رمضان" في عامها الثاني استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات في شهر رمضان المبارك، بجدول حافل من الفعاليات يتضمن مجموعة متنوعة من التجارب المميزة والتي تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، للترفيه والاحتفاء بأصالة الثقافة والتقاليد الإماراتية، بمظاهر احتفالية تأخذ زوار "ساحة الوصل" إلى أجواء مفعمة بعبق دبي القديمة بفضل الديكورات والزينة الرمضانية، التي تزيد من بهاء مدينة إكسبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام.

ويُعدُّ "حي رمضان" من أبرز الفعاليات ضمن حملة "رمضان في دبي" والتي انطلقت هذا العام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث وجّه سموه بتنسيق مختلف أشكال الاحتفالات بالشهر الفضيل على مستوى دبي، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها هذا التنسيق للمظاهر الاحتفالية بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الإمارة.

"مدفع رمضان" من أبرز وأهم التقاليد الرمضانية العريقة التي تستقطب زوار "الحي" من كل الجنسيات، حيث تستضيف "مدينة إكسبو دبي" مدفع رمضان الرئيسي بالشراكة مع شرطة دبي وبدعم من مؤسسة دبي للإعلام، إذ يجتمع عدد كبير من الزوار من الكبار والصغار قبيل أذان المغرب كل مساء لمتابعة إطلاق المدفع الرمضاني، لينتقلوا بعدها لتناول طعام الإفطار في واحد من المطاعم العديدة التي تقدم وجبات إفطار وسحور متنوعة في أنحاء مدينة إكسبو طيلة أيام الشهر الفضيل.

وفي حين يستمتع الزوار بتجربة الأجواء الرمضانية لدبي القديمة، بما توفره من محاكاة للدكاكين والمحلات في دبي قديماً، لا تخلو التجربة من الترفيه التثقيفي للصغار، حيث تقدم ورش العمل فرصة مثالية للأطفال لتعلّم الحرف اليدوية المرتبطة بشهر رمضان، مثل صُنع فوانيس رمضان، في أجواء تسودها البهجة والسعادة تربط الصغار بثقافتهم وتراثهم الأصيل.

وتنبض "ساحة الوصل" بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الرائعة المُصممة خصيصًا للشهر المبارك، وتشمل عرضاً حول قصص الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر.

ويمكن للزوار تجربة جولة في ساحة الوصل على ظهر الجمل، أو متابعة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير "الفريج" على شاشة عملاقة في أجواء رائعة، كما يمكن للزوار أداء الصلوات بما في ذلك التراويح والتهجد في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة، فيما يستضيف المسجد أيضاً عددا من المحاضرات الدينية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، كما تم إعداد المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر السعيد في ختام شهر الصوم.

مدينة إكسبو دبي ترحب أيضاً بزوارها لاستكشاف "سوق رمضان الليلي" الذي يقدم الحرف اليدوية والملابس التقليدية والسلع ذات الطابع الرمضاني، بالإضافة إلى "دكان يدو" حيث يمكن للأطفال شراء الحلوى باستخدام عملات خاصة يحصلون عليها من "بنك فلوس"، فيما يمكن للأطفال كذلك الاستمتاع بتجربة ألعاب مميزة مع "ماجيك بلانيت".

كذلك لإدخال البهجة على قلب الكبار والصغار في الأمسيات الرمضانية، وعلى هامش "حيّ رمضان"، استقطبت مدينة إكسبو لعبة "مونستر انفليتبل" أكبر لعبة مطاطية منفوخة في العالم، وهي لعبة حافلة بالمرح والترفيه، تتضمن العديد من العوائق والتحديات الترفيهية لكافة الأعمار.

ويستقبل "حيّ رمضان" زواره يوميًا من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشر ليلاً، والدخول مجاني للضيوف الذين لديهم حجوزات الإفطار، بينما يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهمًا للبالغين ومجانًا لمن هم أقل من 6 سنوات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة: expocitydubai.com .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز