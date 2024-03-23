15 قارئاً يحيون العشر الأوائل من رمضان ضمن فعاليات "عجمان تقوى وإيمان"

المصدر: وام

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تتواصل فعاليات رمضان “عجمان تقوى وإيمان” في نسختها 18 وسط إقبال منقطع النظير من سكان مدينة عجمان والمدن القريبة منها.

وأحيا 15 قارئا الليالي العشر الأوائل من شهر رمضان وسط أجواء روحانية، داخل 6 مساجد هم مسجد الشيخ زايد رحمه الله ومسجد الشيخ راشد بن حميد رحمه الله ومسجد شهداء الوطن ومسجد الرقايب ومسجد أرحمة الشويهي رحمه الله، ومسجد آمنة الغرير رحمها الله.

وتقام فعاليات رمضان عجمان تقوى وإيمان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت سعادة مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، حرص اللجنة على تهيئة المساجد المشاركة في الفعالية بشكل متكامل، موضحة أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات واحتياجات المصلين، من خلال توفير سبل الراحة من توفير مساحات إضافية خارج المساجد لتسع الجميع، وتخصيص أماكن لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وانتشار المتطوعين في جميع المساجد لتلبية احتياجات زوار بيوت الرحمن، ولتنظيم الدخول والخروج من المساجد.

وأضافت المعمري أن العشر الأوائل من الشهر الكريم شهدت إقبالا كبيرا لوجود نخبة من أشهر قراء العالم الإسلامي أصحاب الأصوات العذبة، ومنهم القارئ أحمد ازويت، أحمد الريامي، يوسف البلوشي، سليمان الشبيبي، عبد الله البريمي، عبد الولي الأركاني، رعد الكردي، عبد العزيز حسن الفقية، إسلام صبحي، علي صالح البلوشي، إسماعيل حسن، علاء المزجاجي، محمد خالد السيخ، محمد الحماد، والدكتور محمد اسبيعان الطنيجي.

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