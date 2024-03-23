طقس الإمارات غائم جزئياً غداً وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س

الخليج العربي:متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 و المد الثاني عند الساعة 01:52

الجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:23

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 21:51

الجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 24 70 30

دبي 35 25 70 35

الشارقة 34 21 80 35

عجمان 31 24 80 35

أم القيوين 32 21 80 35

رأس الخيمة 35 21 75 35

الفجيرة 32 27 75 55

العـين 32 24 65 30

ليوا 34 24 60 20

الرويس 34 24 80 35

السلع 32 25 85 40

دلـمـا 30 23 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 80 65

أبو موسى 27 23 90 65

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز