«إي آند» تنضم كشريك رئيسي في حملة «وقف الأم»

المصدر: البيان

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أعلنت "إي آند " عن مشاركتها كشريك رئيسي في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتعمل "إي آند " على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المشاركة والتبرع لحملة "وقف الأم" التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، كما تسعى الحملة، إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر لهم فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

مبادرات خيرية

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "نتشرف بدعمنا لحملة وقف الأم كشريك رئيسي، إذ تأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادرات دولة الإمارات الخيرية والإنسانية، والتي تسعى من خلالها إلى توفير التعليم الجيد حول العالم لدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات الأقل حظاً".

وأضاف: "فخورون بالمشاركة للعام الرابع على التوالي في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مؤكداً حرص "إي آند " على تسخير جميع الإمكانات وتوفير الحلول الرقمية لتمكين أفراد المجتمع ومؤسساته من المشاركة في حملة "وقف الأم" بأيسر الطرق وأسرعها، للمساهمة في تحقيق أهدافها في تكريم عطاء الأمهات ونشر نور العلم للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن "إي آند " ماضية في دعم المبادرات الخيرية في دولة الإمارات والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين من أجل حاضر ومستقبل أفضل للجميع، وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.

مشاريع تعليمية

وتقدم "إي آند " دعمها لحملة "وقف الأم" من خلال المساعدة في حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

وتُظهر "إي آند " دعمها لحملة وقف الأم بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات للحملة من خلال أرقام مخصصة وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها.

أرقام مميزة

وأعلنت "إي آند " عن تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من فئة (ماسي وماسي بلس) في مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف الأم"، حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري في دبي، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وخصّصت "إي آند " أرقام هواتف متحركة من فئة (ماسي وماسي بلس) هي: 0545555555 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

وتسهم "إي آند " من خلال وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لحملة "وقف الأم" عبر تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف الأم» وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و"إي آند" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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