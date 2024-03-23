الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: أم القيوين - وام

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واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وتبادلوا التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على قيادة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتفصيلاً، واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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