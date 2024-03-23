4 جهات في دبي تدعم تمكين الأسر الإماراتية المنتجة

المصدر: دبي-رامي عايش

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افتتح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، مساء أول من أمس، في «سيتي سنتر مردف» معرضاً مشتركاً لتمكين الأسر الإماراتية المنتجة، في إطار رؤية وأجندة دبي الاجتماعية 33، والشراكة المجتمعية بين الجهات المنظمة.

ويستمر المعرض الذي تشارك فيه كل من: شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، «أوقاف دبي» و«جمعية دبي الخيرية»، بالتعاون مع «سيتي سنتر مردف»، حتى نهاية الشهر الحالي بمشاركة 17 أسرة منتجة.

وتهدف الفعالية لتمكين الأسر الإماراتية وتعزيز فرص نجاح مشاريعها «البيتية»، وتعميم وتوسيع تجربة نجاحها، وتشجيعها على البدء بمشاريع تجارية متميزة، ودعمها وتطوير وتسويق منتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

حضر الافتتاح، اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومصطفى إسماعيل كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي للقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله السويدي ممثلاً لـ«أوقاف دبي».

وقال اللواء الغيثي، إن معرض تمكين أفراد المجتمع يحمل رسالة أمنية مجتمعية، حيث يعكس الواقع المثالي لاستثمار الوقت والجهد في توفير قيمة إيجابية مضافة.

وأضاف الغيثي: رعاية ودعم وتشجيع هذه الأسر، يعزز من الترابط بين أفرادها، ويرفع من قيمة ومكانة الأسرة، باعتبارها ركناً أساسياً في المجتمع، تقوم بأدوار مهمة من حيث تنشئة وتربية الأبناء، وتبني مشاريع مبتكرة ومنافسة.

من جهته، أوضح مصطفى كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، أن الجمعية تعمل جاهدة لدعم الأسر المنتجة من خلال رعاية البرامج الهادفة، من خلال آلية جديدة من الدعم والرعاية.

بدوره، أعلن أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، في تصريحات صحفية، أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية لدعم الأسر المنتجة وتحويلها من متلقي دعم إلى أسر تحقق الاكتفاء.

ولفت إلى حدوث تطور نوعي في تبني «دبي الخيرية» للمشروعات المستدامة ومساعدة الأسر المنتجة، موضحاً أن الجمعية بدأت ولأول مرة في شراء 700 وجبة من 100 أسرة منتجة إماراتية يومياً خلال شهر رمضان من الأسر المنتجة، بإجمالي يتجاوز 21 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل.

هدف رئيس

من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي للقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن دعم منتجات الأسر الإماراتية ووضع الاستراتيجيات الخلاقة في تبني ودعم هذه المشاريع للوصول إلى الأهداف المنشودة، يعتبر من الأهداف الرئيسة التي تتبناها الهيئة، وتتعاون مع شركائها من أجل تحقيقها.

وقال عبدالله السويدي ممثلاً لأوقاف دبي، إن للأوقاف دوراً مجتمعياً يهدف لبناء صروح التوعية المستدامة لأبناء الوطن.

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