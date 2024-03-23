«تقنية الفجيرة» تنظم معرضاً للتوظيف بمشاركة 24 جهة

المصدر: الفجيرة-وام

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نظمت كليات التقنية العليا في الفجيرة أمس، معرضاً للتوظيف، بمشاركة 24 من مؤسسات وجهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمقر الكليات في الفجيرة.

استقطب المعرض 120 من الخريجين والطلبة، الذين التقوا ممثلي قطاعات العمل، للتعرف إلى فرص التوظيف والتدريب المتاحة وإجراء المقابلات الوظيفية، حيث طرح المعرض نحو 200 وظيفة في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات بمختلف التخصصات.

والتقى الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، خلال جولة في المعرض، ممثلي الجهات المشاركة، واطلع على طبيعة نشاطهم وفرص التوظيف والتدريب التي يسعون لاستقطاب الشباب لها من خريجين وطلبة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبدالله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية بالفجيرة وعدد من المسؤولين في الكليات.

ويهدف المعرض إلى فتح المجال للباحثين عن عمل في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتخصصية والهندسية والتي تعتبر خطوة إيجابية لإيجاد فرص وظيفية مختلفة للشباب.

وقالت حليمة الصريدي المشرف على المعرض، إن المعرض شهد إقبالاً من الشباب للاستفادة من الفرص الوظيفية التي تتناسب مع تخصصاتهم وطموحاتهم الوظيفية، وتميز بوجود مؤسسات وجهات تشارك لأول مرة في المعرض مما يمثل إضافة حقيقية في إطار الجهود لتعزيز بناء الشراكات.

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