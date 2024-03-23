مشاركة إماراتية بمؤتمر حوار برلين حول تحول الطاقة 2024

المصدر: برلين-وام

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ترأس عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر حوار برلين حول تحول الطاقة 2024 الذي جمع قادة عالميين وصانعي السياسات والخبراء لمناقشة سبل الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة.

وشارك الوفد في جلسات مختلفة خلال المؤتمر، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمة ألقتها أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وكلمة رئيسية لمعالي الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضاً.

كما شارك في مائدة مستديرة على المستوى الوزاري لعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة بعنوان «تنفيذ قرارات COP28 في قطاع الطاقة - الفرص والتحديات والخطوات التالية: الطريق إلى الأمام».

وعقد الوفد اجتماعات أيضاً مع قادة في قطاع الصناعة مثل سيمنز وإيرباص، تناولت موضوعات مثل الطاقة المتجددة، وسلاسل توريد الهيدروجين، وإدارة الكربون، والتنقل الإلكتروني، والبنية التحتية للشحن.

والتقى جنيفر مورغان، وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه ألمانيا في قيادة حوار تحول الطاقة العالمي وأكد التزام دولة الإمارات بالتعاون والبناء على النجاحات التي تحققت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عقد في مدينة إكسبو دبي.

وناقش الجانبان تعزيز الالتزامات بشأن الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة مثل مبادرة الساحل الأخضر.

وأجرى بالعلاء محادثات مع ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ركزت على الفرص الاستثمارية لصناديق الاستثمار الإماراتية مثل مصدر في مجمعات طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق.

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

ولطالما اعتبرت دولة الإمارات العمل المناخي فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع البلدان مع تنويع اقتصادها وخلق المعرفة والمهارات وفرص العمل للأجيال القادمة كجزء من مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 حيث تقود دولة الإمارات الجهود لمكافحة تغير المناخ مع ضمان أمن الطاقة في الوقت نفسه.

تعاون

واستعرض الجانبان سبل التعاون لتطوير تقنيات الهيدروجين وتعزيز حلول الطاقة المستدامة بين البلدين.

وفي محادثات مع الدكتور كارستن رول، المدير العام لمجلس الطاقة العالمي في ألمانيا، سلط الجانبان الضوء على التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وناقشا مبادرات مثل مبادرة الساحل الأخضر والتطورات في سياسات المناخ في ألمانيا.

وحضر الوفد أيضاً فعاليات مثل الحوار حول «تطبيق الأهداف على أرض الواقع- آثار COP28 على أعمال الطاقة المتجددة» وركزت قيادة دولة الإمارات على جعل مؤتمر (COP28) مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فقط، وأختتم المؤتمر باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً للدخول في حقبة جديدة من العمل المناخي.

وتؤكد مشاركة بالعلاء التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي لتعزيز جهود التحول في مجال الطاقة والاستدامة.

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