مزاد «أنبل رقم» الخيري يدعم حملة «وقف الأم»

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق في دبي غداً الأحد، مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة، لدعم جهود حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، واتصالات من &e، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و11 رقماً هاتفياً لـ«اتصالات من &e».

ويسهم ريع مزاد أنبل رقم الخيري، الذي يقام في فندق «فور سيزونز جميرا» بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «وقف الأم»، للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

دعم

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن دعمها للمزاد، وخصصت 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد أنبل رقم، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة وقف الأم.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: O74 / O51 / V39 / P42 / Q49 / T95 / U53 / U79 / W62 / W85

كما يعرض المزاد أرقام هواتف متحركة مقدمة من «اتصالات من &e» من فئة «ماسي وماسي بلس» وهي: 0545555555، 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

ويعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من دو وهي: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

دلالات كبيرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حملة «وقف الأم»، تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام.

كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم.

مبادرة

وقال معاليه: «تخصيص مبادرة هذا العام لحملة وقف الأم يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية، فدورها بذلك عظيم فـي بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم «وقف الأم»، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم».

وأضاف معاليه: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي.

وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة «وقف الأم» من خلال تخصيص ريع 10 أرقام مميزة للوحات المركبات»، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة وقف الأم.

فعاليات

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة وقف الأم. وتستهدف حملة وقف الأم، تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته.

إضافة إلى مساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

شريك استراتيجي

وتشارك «الإمارات للمزادات» وللعام الرابع على التوالي، كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتساهم شركة الإمارات للمزادات في تنظيم مزاد أنبل رقم الخيري، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة وقف الأم التي تستهدف تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

صدقة جارية

من جهته، قال عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات:

«تأتي حملة وقف الأم، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد».

وأضاف: «فخورون بالمشاركة في تنظيم هذا المزاد الخيري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة وقف الأم، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد أنبل رقم، غايتنا جميعاً تكريم الأمهات من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص للنهوض بقطاع التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومساعدتها على تحقيق خططها التنموية».

وقف مستدام

وتسعى حملة وقف الأم لدعم التعليم وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة.

وذلك في مختلف أنحاء العالم.

ترسيخ ثقافة

وتعتبر المزادات الخيرية نافذة مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد أنبل رقم مشاركة كبيرة من نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية.

حيث حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97.920 مليون درهم لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة» في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة «مليار وجبة» في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم»، التي رفدت حملة «100 مليون وجبة» في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

قنوات مساهمة

وتواصل حملة وقف الأم، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد

790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة «وقف الأم»، خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود Jood.ae».

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