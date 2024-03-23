مكتوم بن محمد: دبي أجمل في شهر الخير وفيها يحلو التواصل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي أجمل في شهر الخير وفيها يحلو التواصل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «سعدت اليوم بزيارة مجلس الأخ هشام القاسم بحضور عددٍ من الأعيان والمسؤولين وأفراد المجتمع، وتبادل التهاني مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك».

وأضاف سموه: «دبي أجمل في شهر الخير، وفيها يحلو التواصل والتقارب والزيارات الاجتماعية، ليبقى مجتمعنا محافظاً على ترابطه وعاداته الطيبة».

وزار سموه، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مجلس هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول» في منطقة الخوانيج بدبي.

وقد تبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء.

حضر المجلس، إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، وعدد من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

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