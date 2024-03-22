"مستشفى آدم فيتال" يفتتح مركز تميز متطور لعلاج تشوهات العمود الفقري للأطفال والكبار بدبي

المصدر: البيان

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أعلن مستشفى آدم فيتال بدبي مؤخراً، وهو مقدم رعاية صحية متقدم في مجال طب العظام والأعصاب والعمود الفقري والإصابات الرياضية، عن افتتاح مركز تميز متطور للجنف وعلاج تشوهات العمود الفقري المختلفة، حيث سيقدم المركز برامج متطورة لرعاية العمود الفقري باستخدام أحدث التقنيات وعلى مستوى عالمي، وسيقوم بتوفير حزمات متكاملة من الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من مختلف أمراض ومشكلات العمود الفقري.

وقد أعلن المستشفى أن المركز الجديد، سيكون برئاسة الطبيب العالمي، البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار، والمعروف على مستوى العالم، ويعد المركز المتطور مبادرة رائدة متخصصة بتطوير رعاية العمود الفقري.

وبمناسبة هذه المبادرة قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال: "نحن ملتزمون بالنهوض بحدود التميز في مجال رعاية العمود الفقري، ورفع معايير الخدمات الطبية المقدمة للوصول إلى العالمية، ليس على مستوى المنطقة فحسب، مشيراً إلى حرص المستشفى على تقديم خدمات رعاية العمود الفقري من قبل فريق متعدد التخصصات من جراحي العمود الفقري المعتمدين من البورد، وأخصائيي طب الألم، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك لضمان علاج جميع مشاكل العمود الفقري بشكل فعال".

وتابع: "يعد مركز التميز لعلاج الجنف وتشوهات العمود الفقري الذي افتتحته مستشفى آدم فيتال بمثابة منارة أمل للمرضى الذين يعانون من تشوهات العمود الفقري، فباستخدام أحدث التقنيات وأساليب العلاج المبتكرة، سيقدم المركز رعاية شخصية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض، بدءاً من التشخيص وحتى إعادة التأهيل، وهذا وعدنا لمرضانا، بأن يتوقعوا رعاية عالية الجودة، متعددة التخصصات تهدف إلى الحصول على نتائج مرضية وتحسين نوعية حياتهم".

وأضاف محمد عمر ناصر: "يرتقي التزام مستشفى آدم فيتال بالتميز إلى ما وراء الحدود، مع إرثنا المتجذر بعمق في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، مؤكداً أن إطلاق مركز التميز للجنف لحظة محورية في رحلة المستشفى والتزامها بتحسين حياة تلك الفئة من المرضى للأفضل من خلال تقديم رعاية استثنائية للعمود الفقري".

والجدير بالذكر أن رئيس المركز البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، هو أستاذ واستشاري مخضرم يتمتع بخبرة مهنية مميزة تزيد عن 20 عاماً في مجال جراحة وتصحيح تشوهات العمود الفقري بما في ذلك الجنف، وجراحة تصحيح الحداب بعد الإصابات. وقد حصل خلال مسيرته على شهرة عالمية كبيرة لمساهماته التحويلية في رعاية العمود الفقري، وقد نجح في التأثير بحياة الكثيرين من خلال علاجهم، في منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم، ممن كانوا يعانون من تشوهات في العمود الفقري، وتؤكد قيادته للمركز الجديد التزام مستشفى آدم فيتال بتقديم رعاية لا مثيل لها، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

ويشتهر الدكتور هاني أيضاَ بأنه بحصوله على عدة زمالات لجراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يغطي التدريب المتقدم الذي حصل عليه الدكتور هاني مجموعة واسعة من حالات العمود الفقري، بما في ذلك التشوهات المعقدة، والاضطرابات التنكسية، والصدمات، وتجاوز تفانيه في تقديم الرعاية المتطورة الحدود الجغرافية، الأمر الذي يقدم فائدة كبيرة للمرضى في جميع أنحاء العالم.

وتشير تشوهات العمود الفقري مثل حالات "الجنف والحداب" إلى تغير في المحاذاة الطبيعية للعمود الفقري حيث تؤثر على شكله أو استقامته أو تكوينه، ويمكن لتلك المشكلات أن تحدث أثناء فترة النمو أو قد تنشأ بسبب عوامل مختلفة، مما قد يؤثر على صحة ونشاطات الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

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