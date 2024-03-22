«طرق دبي» تخصص أرقاماً مميزة للوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري دعماً لحملة «وقف الأم»

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعمها مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في فندق فور سيزونز جميرا بدبي 24 مارس الجاري، ويعود ريعه لدعم حملة "وقف الأم"، التي تهدف لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم"، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة "وقف الأم" التي تتيح لكل شخص التبرع باسم والدته بهدف دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، مما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل الحالية والمستقبلية.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة:

O74

O51

V39

P42

Q49

T95

U53

U79

W62

W85

ويشهد مزاد "أنبل رقم" مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

دلالات كبيرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق حملة "وقف الأم"، امتداد للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام، كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم.

وقال معاليه: "تخصيص مبادرة هذا العام لحملة "وقف الأم" يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، حيث أمرنا الله عز وجل بطاعتها وبرها والإحسان إليها، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية فدورها بذلك عظيم فـي بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم (وقف الأم)، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم".

وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي، وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة (وقف الأم) من خلال تخصيص ريع عشرة أرقام مميزة للوحات المركبات"، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة "وقف الأم".

وقف مستدام

وتسعى حملة "وقف الأم" لدعم التعليم إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.

ترسيخ ثقافة العطاء

وتعتبر المزادات الخيرية نافذة مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد "أنبل رقم" مشاركة كبيرة من نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية، حيث حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97,920 مليون درهم لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم»، التي رفدت حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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