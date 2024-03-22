بلدية عجمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

المصدر: وام

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به الدولة في الفترة من 22 حتى 26 مارس الحالي.

وقالت الدائرة إنها شكلت 16 فريق عمل سيتم توزيعهم على كافة مناطق الإمارة، ووفرت 4 مضخات متنقلة و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار.

وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس، لرفع درجة الاستعداد القصوى.

وأكدت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

وبينت الدائرة أنها ستعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

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