هيئة الهلال الأحمر تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو

المصدر: وام

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دشنت “هيئة الهلال الأحمر الإماراتي” مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو للعام 2024 والذي تنفذه “منظمة الرأفة الإنسانية "، وذلك بدعم من المحسنين في دولة الإمارات، واستفاد منه حتى الآن 1250 شخصا ينتمون إلى 250 أسرة.

يأتي المشروع تزامنا مع شهر رمضان المبارك، للتخفيف على الأسر غير القادرة في بوركينا فاسو، في إطار مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات حول العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة.

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