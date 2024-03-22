الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل

المصدر: دبي - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في قصر البديع العامر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه، مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التهاني بالشهر الفضيل راجين من الباري عز وجل أن يعين الجميع على الطاعات والعبادات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووفود الجهات والهيئات الحكومية وأعيان البلاد.

وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم الشارقة، تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد عليه هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في قصر الزاهر.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والمواطنين وأبناء القبائل والمستثمرين، ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، ورجال الأعمال والتجار، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عدداً من سفراء الدول العربية، والإسلامية، والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات، وعلى دول وشعوب العالم بالتقدم، والازدهار، والرخاء.

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