349 ألف وجبة إفطار من «بيت الخير» في العشر الأوائل من رمضان

المصدر: دبي -رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير، توزيع نحو 349 ألف وجبة إفطار على العمال المقيمين والفئات محدودة الدخل خلال الثلث الأول من شهر رمضان، ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، التي تستهدف توزيع أكثر من مليون وجبة خلال الشهر الفضيل.

وأوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أنّ «بيت الخير» توسّعت في مشروع إفطار صائم خلال هذا العام، لاسيما بعد الإقبال الكبير على مواقع وخيم الإفطار.

وقال: «الإقبال الكبير على موائد الرحمن دفع اللجنة العليا للحملة إلى زيادة عدد مواقع الإفطار إلى 71 موقعاً في مختلف إمارات الدولة، من ضمنها 3 خيام رمضانية أساسية في هور العنز، وبور سعيد، والطي، كما تصاعد عدد الوجبات حتى بلغ 35.300 وجبة يومياً».

وأضاف: «تم التعاقد مع 55 مطبخاً معروفاً لتقديم وجبات طازجة وغنية بالعناصر الغذائية المتنوعة، والتي يتم توزيعها بمتابعة 94 مشرفاً من الجمعية».

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