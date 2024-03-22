23500 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة و2800 خارجها من «دبي الخيرية»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت جمعية دبي الخيرية، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، في تقديم 23500 وجبة إفطار للصائمين، من شرائح العمال وذوي الدخل المحدود، داخل الدولة يومياً، بحصيلة إجمالية بلغت 235 ألف وجبة في الثلث الأول من الشهر المبارك، وخارج الدولة 2800 وجبة إفطار يومياً، بحصيلة إجمالية بلغت 28 ألف وجبة، في إطار مبادرتها الرمضانية السنوية «إفطار صائم».

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «إفطار صائم» تعد مبادرة رئيسة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية تُطلقها «دبي الخيرية» خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أجندة حملتها الرمضانية السنوية «يدوم الخير»، والتي يستفيد منها مئات الآلاف من الصائمين في الإمارات وحول العالم، بمُستهدفات وطُموحات خيرية وإنسانية واسعة النطاق، وهي تجسد مشهداً مُجتمعياً مُشرقاً في دولة الإمارات، تتضافر فيه الجهود والطاقات والإمكانات، من قبل مُؤسسات القطاع الحُكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والمُجتمع المدني والأفراد.

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