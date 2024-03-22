«رمضان في دبي».. حملة تعزز الترابط وأواصر التواصل

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتشرف عليها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، تقدم مدينة دبي لسكانها وزوارها مجموعة كبيرة من خيارات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.

خيم رمضانية

وتهدف حملة «رمضان في دبي» لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، ما يتجسد في الخيم الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تجتمع العائلات والأصدقاء لتبادل الأحاديث والمشاركة بسعادة أثناء تناول وجبات الإفطار أو السحور.

ويمكن لضيوف خيمة زعبيل في فندق ماريوت الجداف، الاستمتاع ببوفيه إفطار مصمم خصيصاً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بالإضافة إلى قائمة انتقائية لبقية أيام الشهر الفضيل. وتتصدر الأطباق العربية، المأكولات المقدمة داخل الخيمة.

ويقدم فندق إس إل إس دبي، خيمة رمضانية فاخرة تتميز بتصاميم الأرابيسك الفنية وإطلالات رائعة على المدينة من الطابق الـ 75 لمبنى الفندق. وتتميز هذه الخيمة بمقاعد فخمة وفوانيس ملونة وسجاد تقليدي، وهي واحدة من أفخم الخيم الرمضانية على مستوى مدينة دبي.

وتعود خيمة المجلس مرة أخرى هذا العام إلى مدينة جميرا، وهي واحدة من الخيم الأكثر شعبية لسكان دبي وزوارها على حد سواء، حيث تتوفر تشكيلة واسعة من المأكولات التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

ويقدم فندق فيرمونت النخلة، مجلسه المميز، وهو عبارة عن خيمة في حديقته الخارجية، مع بوفيه مفتوح يضم محطات للمأكولات تقدم الأطباق الشرقية والعالمية، مع عروض فنية وموسيقية حية تحمل الطابع العربي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأقصى درجات الرفاهية في خيمة «المجلس» من فندق ماندارين أورينتال جميرا، التي تتميز بتصميمات داخلية رائعة مع زخارف ذهبية مميزة، وتضم أفضل المأكولات من مطاعم الفندق «نستو باي روس شونان»، و«تاسكا باي خوسيه أفيليز» الحائز على نجمة ميشلان.

ويرحب مطعم أرابيان تي هاوس، الذي تأسس في دبي، بسكان المدينة وزوارها من خلال تجربة إفطار إماراتية أصيلة تحمل عنوان «من المزرعة إلى المائدة»، وتقدم أطباقاً مستدامة بنسبة 100% مع مكونات يتم الحصول عليها من المزرعة الخاصة بالمطعم.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمأكولات منطقة الشرق الأوسط الأصيلة في مطعم الماشوه في ريفرلاند دبي، الذي يقدم تجربة الطهي المباشر للمأكولات العربية تحت أضواء النجوم. ويقدم المطعم كل ليلة وجبة الإفطار التي تشمل مجموعة من الأطباق الشهية المستوحاة من التراث التي تجسد جوهر رمضان.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان، ليقدم أجواء مجتمعية نابضة بالحياة ويمنح زواره فرصة استكشاف النكهات المحلية والعروض الترفيهية وزينة رمضان، مع الاستمتاع بالطقس اللطيف في المساء بصحبة العائلة والأصدقاء. وتقام الدورة الثانية من المهرجان في منطقة الشيخ حمدان - «كولوني» بالكرامة من 22 مارس حتى 7 أبريل.

وتعد القرية العالمية الوجهة الأشهر لتجربة الثقافات المتعددة، حيث تأخذ عروض الإفطار والسحور الرمضانية زوار القرية في رحلة فريدة من نوعها حول العالم وسط أجواء نابضة بالحياة. وتقدم القرية تشكيلة واسعة من المأكولات التي تلبي أذواق الزوار. وتقدم فعالية رمضانيات في ذا هب بمجلس الخوانيج للعائلات والأصدقاء فرصة اكتشاف مجموعة متنوعة من عروض المأكولات.

ويتيح تطبيق «Everything App» المتخصص في تصفح المطاعم والخصومات من «كريم» لسكان دبي وزوارها، استكشاف وحجز ودفع باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut لأكثر من 200 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والتراس بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي.

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