نورة السويدي: مناسبة للاحتفاء بصانعات القيم الأصيلة

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن «يوم الأم» يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بصانعات القيم الأصيلة والتسامح والمحبة والعطاء عبر الزمان.

وأكدت أن الأم هي المدرسة الأولى في الانتماء والولاء، كما أنها عماد المجتمع ورمز العطاء فيه، وهي التي تقوم أولاً وقبل كل شيء بدورها الطبيعي في تنشئة أجيال المستقبل، وتزويدهم بالأخلاق الرفيعة ليكونوا دوماً قادرين على التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة، واستخدام طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق الخير لأنفسهم والتقدم لمجتمعهم ووطنهم، وللعالم المحيط بهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز