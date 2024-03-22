تكريم الأمهات الأرامل في مخيم مريجيب الفهود

المصدر: مريجيب الفهود (الأردن) - وام

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كـرّمت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود ، 86 سيدة من الأمهات الأرامل في المخيم بمناسبة يوم الأم.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ حمدان بن زايد للمناسبات في المخيم، قائد فريق الإغاثة الإماراتي حسن سالم الغول القايدي، ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي، وعدد من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي.

وأشاد قائد الفريق بجهود الأمهات خاصة أن كل منهن تحملت عبئاً إضافياً وبذلت جهداً مضاعفاً في تربية الأبناء لتعويض غياب الأب، موضحاً أن التكريم جاء تقديراً للدور الهام الذي تؤديه الأمهات.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا على الأمهات المكرمات اللاتي أعربن عن سعادتهن بهذه المبادرة، وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولفريق الإغاثة الإماراتي على هذه المبادرة الطيبة.

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