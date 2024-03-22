أحمد بن سعيد: إسهامات الأم في حياتنا ومجتمعاتنا لا تقدر بثمن

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن إسهامات الأم في حياتنا ومجتمعاتنا، لا تقدر بثمن فهي من اعتنت وعلمت ووجهت، وبذلت كل ما في وسعها لتحسين حياة أبنائها ومنحهم مستقبلاً أفضل، ووجه سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» تحية إجلال وتقدير لكل الأمهات في الإمارات وحول العالم، على عطائهن الذي لا ينضب وحبهن اللامحدود.

رفعة الأوطان

حيث دون سموه: إسهامات الأم في حياتنا ومجتمعاتنا، لا تقدر بثمن. فهي من اعتنت وعلمت ووجهت، وبذلت كل ما في وسعها لتحسين حياة أبنائها ومنحهم مستقبلاً أفضل. فتحية إجلال وتقدير لكل الأمهات في الإمارات وحول العالم، على عطائهن الذي لا ينضب وحبهن اللامحدود، ودورهن البارز في رفعة الأوطان.

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