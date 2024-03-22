«الشؤون الإسلامية والأوقاف» ووفد صيني يبحثان سبل التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبوظبي، وفداً صينياً يمثل لجنة الشؤون العرقية لمنطقة شينجيانغ الويغورية، برئاسة فضيلة عبدالرقيب تومنياز نائب رئيس اللجنة الدينية لإقليم شينجيانغ، رئيس الاتحاد الإسلامي للإقليم.

حضر اللقاء تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين لدى الدولة، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين.

واطلع الدكتور الدرعي، الوفد الصيني على الآلية التي تتبعها الهيئة في إدارة الشأن الديني في الدولة، وترسيخ القيم الإنسانية السمحة التي يؤكدها ديننا الإسلامي الحنيف، وترعاها القيادة الرشيدة، بتبني وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للسلام والتعاون والتسامح والتعايش، حيث تعد هذه القيم من سمات مجتمع الإمارات، ويقرها الدستور، وترعاها القوانين.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في الشأن الديني، عبر تبادل الزيارات والخبرات والبحوث، والتأهيل العلمي للعاملين في الحقل الديني والخطاب الشرعي، بما يمكنهم من إيصال التعاليم السمحة التي يتميز بها الإسلام.

من جانبه، أشاد الوفد الصيني بإنجازات الهيئة المقدرة، ودورها في إبراز الوجه المشرق للدين الحنيف، مبدياً إعجابه بمهاراتها وحرفيتها في تسخير التقنية الحديثة لخدمة أهدافها، وإيصال رسالتها للمجتمع بأسس راقية عبر منصاتها الرقمية التفاعلية، التي تخدم المتعاملين معها محلياً وخارجياً، معرباً عن تطلعه بزيادة التعاون والاستفادة من خبرات الهيئة.

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