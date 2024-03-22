خليفة الخييلي: نجاحات الإمارات في «COP28» أشاد بها العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، أن دولة الإمارات حققت نجاحات استثنائية خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28» وحظيت بإشادة دول العالم، التي أكدت تفرّد التجربة الإماراتية في استضافة هذا المؤتمر الدولي الذي ظهر في أبهى صورة جسدت تكامل المنظومة والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات ضمن لقاءات «وام» مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ «COP28»: «بتوجيهات القيادة الرشيدة برهنت الإمارات أنها دولة تحقق وتنجز ما تقوله، وتنفّذ ما تَعِد به وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وولاء مجتمع الإمارات لوطنه وقيادته».

وأضاف: «الإمارات حظيت باهتمام العالم أجمع خلال «COP28» وإشادته بما صدر عن هذا الحدث الدولي من مخرجات ونتائج تاريخية وخاصة التوصّل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، واستطاعت دولة الإمارات من خلاله أن ترسخ مكانتها الرائدة عالمياً بصفتها قوة مؤثرة لصالح وخير الإنسانية جمعاء، لتضيف هذه الإنجازات الحضارية إلى سجلها الحافل».

نتائج

وأشار إلى أن النتائج التاريخية والطموحة التي توصّل إليها «COP28»، والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات تعكس مكانتها وإمكانياتها الكبيرة وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الضخمة، موضحاً أن هذا النجاح كان نتاج توجيهات واهتمام ومتابعة القيادة العليا وبفضل الجهود الكبيرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ «COP28» بالإضافة إلى جهود أعضاء اللجنة العليا وفرق العمل التخصصية التي ساهمت بإخلاص في تحقيق هذا النجاح اللافت وانبهار المتابعين من مختلف أنحاء العالم بمخرجات «COP28».

وحول دور وزارة الداخلية ومساهمتها في التحضير لاستضافة «COP28»، قال اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي: «منذ تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم المؤتمر، تم تحديد الأدوار والاختصاصات للجهات المشاركة حيث عملت وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة شخصية من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على خطة تضمنت عدة محاور»، موضحاً أن هذه المحاور تضمنت تكليف مجلس تأمين الأحداث الدولية برئاسة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، بالمتابعة والتنسيق مع لجنة أمن الفعاليات والمؤتمرات برئاسة معالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، مع تقديم كافة الدعم اللازم لهم سواء من الموارد البشرية أو من الأجهزة والمعدات.

وأشار إلى أن الخطة شملت العمل من خلال اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، على وضع الخطط والسيناريوهات وتجهيز القوات اللازمة والدعم اللوجستي لمؤتمر الأطراف «COP28».

مساهمة

وقال إنّ وزارة الداخلية أطلقت مبادرة بعنوان «المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون»، لتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في جهود الاستضافة الناجحة لـ «COP28»، إضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا، وتقديم الدعم اللازم لهم وللجنة المراسم لضمان تغطية جميع الجوانب اللازمة لنجاح الاستضافة.

وأضاف أن جميع الجهات بوزارة الداخلية كانت جاهزة للقيام بدورها في جهود تنظيم واستضافة المؤتمر ونجحت في تقديم الدعم اللازم من جانبها، وكان الاهتمام البالغ بالمؤتمر في الدولة أحد العناصر المهمة لإنجاح هذا الحدث المهم، والذي عكس جاهزية واستعداد جميع الجهات والشركاء للمساهمة في هذه التجربة الفريدة التي قامت بها الدولة، من خلال رؤية القيادة الرشيدة والسياسات والاستراتيجيات الصائبة التي تبنتها الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة.

آلية

وحول آلية التنسيق مع الجهات الأخرى والشركاء في الدولة خلال مرحلة التحضير لاستضافة «COP28»، قال اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، إن وزارة الداخلية عملت انطلاقاً من دورها في تأمين استضافة الدولة للمؤتمر والتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى المهام والواجبات المكلفة بها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم المؤتمر.

وأضاف أنه انطلاقاً من دوره عضواً باللجنة الوطنية العليا لتنظيم المؤتمر، ورئيساً للجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، تم التنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية وعقد عدة اجتماعات جرى خلالها مناقشة المتطلبات الأمنية للمؤتمر، وبناء على ذلك، تم وضع الخطط والسيناريوهات الأمنية وأجرينا عليها تدريبات وتمارين استعداداً للجاهزية لتأمين فعاليات المؤتمر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتقديم الدعم وتجهيز واستعداد قوات الطوارئ في كل قيادات الشرطة في دولة الإمارات، تحسباً لأي طارئ محتمل والتعامل معه باحترافية واستباقية لا تؤثر على فعاليات المؤتمر.

وحول آلية تحديد المهام المطلوبة من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قال اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، إنه تم التواصل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالوزارة والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تحديد وتوضيح المهام والواجبات المطلوبة من كل جهة، سواء الدعم بالموارد البشرية وبالمعدات والخدمات اللوجستية وتجهيز وإعداد قوات الطوارئ، وبناء على ذلك تمت تلبية مطالب الشركاء في لجنة المراسم والبروتوكول، ولجنة أمن الفعاليات والعمليات.

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