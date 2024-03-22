حاكم عجمان يطلع على مشروع طباعة مصحف «حميد النعيمي»

المصدر: عجمان- وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مشروع طباعة مصحف «حميد بن راشد النعيمي»، الذي يتولى تنفيذه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في عجمان.

وأثنى سموه، على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، كما أثنى سموه على أنشطة المركز التي تعتني بخدمة القرآن الكريم في مختلف المجالات التعليمية والترجمة والطباعة والنشر، وتسخير التقنية الحديثة في سبيل خدمة القرآن والمهتمين به.

وقال سموه: طباعة القرآن الكريم وتوزيعه من أسمى الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، نبارك طباعة المصحف وتوزيعه بالمساجد، ليعزز جهود الإمارة التي تحرص على خدمة كتاب الله من خلال مركز تحفيظ القرآن وجائزة عجمان للقرآن الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن.

وأعلن الحمادي، أن سمو ولي عهد عجمان وجه بتخصيص 20 ألف نسخة من مصحف حميد بن راشد النعيمي للمساجد في إمارة عجمان.

وقال: «يتميز مصحف «حميد بن راشد النعيمي» بهويته الخاصة من الداخل والخارج، ومقاساته المتنوعة، وغلاف مُذهّبٍ من الورقِ الفاخر».

وأضاف: «تمت طباعة المصحف بزخارف وبراويز داخلية من خمسة ألوان، منتقاة التدرج بعناية، كما يتميز المصحف بكبر مساحة كتابة الآيات، حيث تم تصغير مساحة فراغ الورق، في مقابل وضوح أفضل للآيات».

ووجه المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، الشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان، على رعايته الكبيرة والمستمرة للمركز، حتى أصبح واحداً من المراكز الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه الكريم لفعاليات وأنشطة المركز، بما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لخدمة القرآن الكريم.

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