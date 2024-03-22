جامعة أبوظبي توقع 3 مذكرات تفاهم مع شركاء أكاديميين دوليين

المصدر: أبوظبي-وام

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أبرمت جامعة أبوظبي 3 مذكرات تفاهم جديدة مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة، لتعزيز تجارب الطلبة التعليمية، ورفدهم بأفضل أساليب التدريس والتعلم المبتكرة، وتطوير برامج تبادل المعارف والخبرات والطلاب مع جامعات عالمية بارزة.

ووقعت الجامعة، مذكرات تفاهم مع «جامعة إسيكس» البريطانية، و«جامعة سيدة اللويزة» لبنان، و«جامعة كارلتون» أوتاوا- كندا، وذلك في إطار حرصها على تزويد طلبتها وأفراد المجتمع بأحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً، والتي تُجسد سعيها المستمر والتزامها بتحقيق التميز الأكاديمي.

وتهدف الجامعة من خلال التعاون البناء مع مؤسسات أكاديمية عالمية المستوى، إلى توفير فرص قيمة لطلبتها لتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم وامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية المستقبلية.

وأعرب البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، عن سعادته بالتعاون مع جامعات إسيكس، وسيدة اللويزة، وكارلتون، ضمن استراتيجية جامعة أبوظبي المستمرة لتزويد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع بتجارب أكاديمية فريدة من نوعها، وبما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في قطاع التعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأكد أن جامعة أبوظبي تواصل جهودها عبر مثل هذه الشراكات في سعيها لتوحيد الجهود العالمية، والتنسيق المشترك مع المؤسسات الأكاديمية البارزة، لتحقيق تأثير جماعي يحقق التميز الأكاديمي للأجيال القادمة.

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