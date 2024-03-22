«خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية» تنفذ برنامجاً رمضانياً في تشاد

المصدر: أم جرس - وام

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أرسلت دولة الإمارات، 3 طائرات مساعدات غذائية إلى جمهورية تشاد خلال شهر رمضان الفضيل، حملت على متنها 102 طن من الإمدادات تحوي أكثر من 3500 من السلال الرمضانية، وذلك وفق البرنامج الرمضاني الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وكانت الطائرة الثالثة قد وصلت أمس إلى مطار أم جرس في تشاد بحمولة تبلغ 36 طناً من الإمدادات والسلال الغذائية، كما تم إرسال طائرتين الأسبوع الماضي على متنها 66 طناً من السلال الرمضانية. وتضمنت السلال الرمضانية، المواد الغذائية الرئيسية التي تشمل التمور والأرز والطحين والسكر والزيوت والحبوب وحليب الأطفال وغيرها من الاحتياجات الضرورية للأسر خلال الشهر الفضيل. ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي، بالتعاون مع السلطة المحلية في المدينة، توزيع السلال الرمضانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة والأشد فقراً، ليصبح عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يزيد على 3500 أسرة فقيرة في جميع أحياء مدينة أم جرس والبلدات المحيطة بها.

يذكر أن الفريق الإنساني الإماراتي، يتكون من هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

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