شراكة بين صندوق الفرجان وبلدية دبي وفرجان دبي لتقديم النسخة الرمضانية من مهرجان بين الغاف

المصدر: البيان

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تذخر دبي في هذا الوقت من كل عام وعلى مدار شهر رمضان المبارك بالعديد من المظاهر الاحتفالية احتفاءً بمقدم شهر الصوم بكل ما يحمله من نسمات الخير ويرتبط به من مشاعر روحانية وعادات وتقاليد اجتماعية ترتبط بالموروث الثقافي والقيمي الأصيل للمجتمع الإماراتي الذي يحرص على إظهار مدى الحفاوة بشهر البركة والعطاء، حيث تتضح تلك المظاهر الاحتفالية في العديد من الأوجه لاسيما ما تحتشد به المدينة النابضة على مدار الشهر الفضيل من فعاليات مجتمعية متنوعة يحيي بها المجتمع هذه المناسبة التي تتجلى فيها مشاعر الرحمة والألفة والتعاون.

وتأخذ احتفالات دبي بالشهر الفضيل هذا العام شكلاً جديداً في إطار من التنسيق والذي يتم للمرة الأولى بين المظاهر الاحتفالية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حملة "رمضان في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، هذا العام في إطار رسالة المجلس وحرصه على الإشراف على كافة الاحتفالات التي تشهدها دبي في مختلف المناسبات المجتمعية والوطنية، حيث يشارك في إحياء احتفالات الشهر الكريم أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

بين الغاف

ومن أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الحملة لهذا الشهر، "مهرجان بين الغاف" الذي تتعاون في تنظيمه مؤسسة فرجان دبي مع بلدية دبي، حيث قرر الطرفان تمديد المهرجان المقام في حديقة مشرف في دبي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس الجاري.

وعن قرار تمديد المهرجان، تقول علياء الشملان، المؤسِّسة والمديرة العامة لمؤسَّسة "فرجان دبي": "النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من الحدث المجتمعي الذي نعتز بشراكتنا مع بلدية دبي في تنظيمه كان حافزاً كبيراً لنا لاتخاذ هذا القرار الذي جاء أيضا منسجماً مع حرصنا على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بشهر رمضان المبارك من خلال فعالية مجتمعية تسهم في ترسيخ الوعي بالقيم والتعاليم الإسلامية السمحة، وتعزيز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية وإحياءً للموروث الشعبي المرتبط بهذه المناسبة العطرة، فضلا عن تحقيق هدف مهم آخر وهو دعم رواد الأعمال والمشاريع المشاركة في المهرجان، سعياً من رواء ذلك كله إلى تأكيد جودة الحياة في الإمارة.

ويحظى مهرجان "يمعتنا بين الغاف" في رمضان برعاية كل من صندوق الفرجان وبلدية دبي، كراعٍ رئيسي، وشرطة دبي وبرنامج إسعاد كراعٍ استراتيجي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وتعاونية الاتحاد، كراعٍ مجتمعي، كما يحظى المهرجان بدعم كل من شركة دو وشركة PHI.

ترابط مجتمعي

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان حرص الصندوق، على رعاية فعاليات تعزز التقارب المجتمعي وتسهم في خلق تجربة مجتمعية متميزة للمواطنين داخل فرجانهم، مشيراً إلى أن مهرجان (يمعتنا بين الغاف) في رمضان يحقق مستهدفات الصندوق، في تعزيز أواصر التلاحم المجتمعي لدى أبناء أحياء دبي ضمن أجواء تستلهم روحانيات شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المهرجان يلبي أهداف الصندوق الساعية إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والأسر المنتجة والمواهب، وتوفير منصة لهم لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم المختلفة، فضلاً عن خلق بيئة تلهم الموهوبين والمبدعين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وبما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تمكين الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً والمدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.

تجارب استثنائية

من جهته، أكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، حرص البلدية على المشاركة في رعاية الفعاليات المجتمعية التي تعزز التواصل مع أبناء دبي ضمن أجواء حيوية تُحاكي التراث والثقافة الإماراتية، مشيراً إلى أن البلدية وفرت كافة الإمكانيات التي تساعد على توفير الراحة لجميع الزوار الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي يوفرها المهرجان، والذي من المتوقع له أن يواصل النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الثانية من مهرجان بين الغاف.

وقال الزرعوني: "تعكس استضافة حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي لمهرجان "يمعتنا بين الغاف" في رمضان، التزام بلدية دبي في جعل دبي أكثر جاذبيةً وجَودةً للحياة، وتوفير الرفاهية والسعادة لمختلف شرائح المجتمع، عبر تسخير كافة إمكانيات البلدية وتجهيز كافة خدماتها ومرافقها الترفيهية المتكاملة لاستضافة ورعاية الفعاليات التي تقدم تجارب استثنائية لزوارنا، تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الأنشطة، بما يوفر تجارب ثرية لأفراد الأسرة تتيح لهم الاستمتاع بالأجواء المميزة لدبي".

فعاليات وأنشطة متنوعة

ويتضمن المهرجان خلال شهر رمضان العديد من الأنشطة المجتمعية والإبداعية والرياضية، فضلا عن المسابقات الرمضانية. وسعياً لتشجيع المشاريع الصغيرة، يتيح مهرجان بين الغاف في الشهر الفضيل مشاركة 15 مشروعاً منزلياً لتقديم مجموعة من المنتجات المتنوعة، إضافة إلى مشاركة 18 مطعماً ومقهى في السياق ذاته، ليكون الاحتفال فرصة للتعريف بمشاريع طموحة تتبنى نهج دبي وثقافتها في التميز وسعيها الدؤوب نحو النجاح.

الأطفال هم دائماً مصدر بهجة وسعادة أينما حلوا، ولم يكن مهرجان بين الغاف ليغفل إفراد فعاليات خاصة لهم، لإسعادهم وتحفيزهم على المشاركة في مناسبة تحتفي بها دبي كل عام إكراماً لشهر الصوم بالعديد من الأوجه والمظاهر الاحتفالية، حيث أفرد المهرجان للأطفال العديد من الفعاليات والأنشطة مثل منطقة ركوب الخيل، وحديقة مصغرة للحيوانات المنزلية الأليفة، ومنطقة الألعاب الشعبية الإماراتية، ومنطقة المسابقات الترفيهية للأطفال، علاوة على مجموعة من ورش العمل الفنية والإبداعية مصممة خصيصاً للطفل.

النشاط الرياضي سمة أصيلة من سمات احتفالات الفرجان بمقدم شهر الصوم، حيث حرص مهرجان "بين الغاف" في احتفاله بشهر رمضان، على إحياء هذه العادة، بتنظيم بطولة الفرجان للكرة الطائرة على الملاعب الرملية، وذلك من خلال تشكيل فريق يمثل كل فريج من فرجان دبي ومن ثم المشاركة في دوري يتنافس فيه شباب الفرجان ضمن هذه الرياضة المحببة للكثيرين منهم.

إقبال كبير

وكان مهرجان بين الغاف قد اختتم نسخته الثانية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، بعد ان استمر لمدة أسبوعين رحب خلالهما بأكثر من 135 ألف زائر، حيث جاء قرار تمديد الحدث في ضوء ما حققه من إقبال كبير ما أبرز قيمته كحدث مجتمعي مهم يتوافق في أهدافه مع روح الشهر الفضيل، الذي تنتشر فيه نسمات العطاء والمودة والتلاحم بين الناس.

يُذكر أن حملة "#رمضان_في_دبي" انطلقت هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إيجاد مظلة موحدة لتنسيق كافة المظاهر الاحتفالية في دبي وضمان خروجها بأسلوب يتسم بأعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في الاحتفالات، وبإشراف "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وللمرة الأولى التي يتم خلالها إيجاد إطار تنسيقي موحّد بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالاحتفال بشهر رمضان.

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