شرطة دبي تحتفي بـ«يوم السعادة»

المصدر: دبي-البيان

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احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية، باليوم العالمي للسعادة، الذي يوافق الـ 20 من شهر مارس كل عام، بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت الجمهور الداخلي لموظفي شرطة دبي، والجمهور الخارجي المشارك في فعاليات شهر رمضان المبارك.

وأكدت عواطف السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية أن المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للسعادة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأيام العالمية، ولاسيما الفعاليات التي تعزز من مفهوم السعادة والإيجابية، مشيرة إلى أن فعالية يوم السعادة تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات التي استهدفت إسعاد الموظفين والمتعاملين والجمهور الخارجي على حد سواء.

وأوضحت أن مجلس السعادة والإيجابية عمل على توزيع الهدايا على المشاركين في فعاليات مدفع «الإفطار الرحال» الذي تواجد في حديقة زعبيل، ونفذ مبادرة «فطوركم علينا» لإسعاد الموظفين في المخيم الشتوي لشرطة دبي، ونفذ مبادرة «السعادة» للمشاركين في بطولة ند الشبا الرياضية (بطولة ناس).

وبينت أن المجلس نفذ أيضاً مبادرة «نزول القادة» في مطار دبي الدولي والتي ساهمت في تقديم هدايا إلى موظفي شرطة دبي العاملين في خدمة المسافرين وإسعادهم، إلى جانب توزيع هدايا على منتسبي دبلوم القيادات في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، وإعطاء هدايا إلى موظفي البوابات.

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