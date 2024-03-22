ختام اختبارات المسابقات الرمضانية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت اختبارات المسابقات الرمضانية التي أطلقتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي في دورتها الـ41، البالغة قيمة جوائزها 300 ألف درهم، وذلك في مسابقات القرآن الكريم وتلاوته والحديث الشريف والمسابقة الثقافية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الهدف من المسابقات الرمضانية تحفيز المشاركين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإلمام بالثقافة العامة، وخاصة المعلومات الدينية، مشيراً إلى أن الفعاليات تضم 3 فئات من المسابقات المنفصلة عن بعضها البعض، وهي مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

وبين العميد المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً في كل عام، وذلك منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1983، لمساهمتها في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية، التي تنعكس على حياة الفرد في رفده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة، والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وغيرها من القيم التي يحث عليها ديننا الحنيف.

وقال إن القيادة العامة أطلقت مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومسابقة الحديث النبوي الشريف والمسابقة الثقافية الدينية للعنصرين الرجالي والنسائي، العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وأصحاب الهمم . بدوره، قال الملازم أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية : ما زالت هذه المسابقات محل اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي في كل شهر رمضان .

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