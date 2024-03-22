«كهرباء دبي».. التزام بضمان استدامة المياه في الإمارة

المصدر: دبي ـ البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بضمان أمن واستدامة المياه في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواكبة النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه، وإحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، لا سيما على ضوء تفاقم أزمة المياه حول العالم.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يسلط الضوء على أهمية المياه والإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، نؤكد دعمنا للجهود الدولية في رفع مستوى الوعي لدى 2.2 مليار شخص يعيشون دون الحصول على مياه صالحة للشرب واتخاذ إجراءات ناجعة لمعالجة أزمة المياه العالمية.

ونحرص في دبي على توفير خدماتنا لأكثر من 1,211,475 متعاملاً وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050».

وأضاف معالي الطاير: «تبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وتضمن بنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الذكية الوفاء بحجم الطلب المتزايد، وأثمر استثمارنا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحلول المبتكرة وأدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، في تحقيق الهيئة لإحدى أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، وسجلت عام 2023 نسبة 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، ويتيح نظام الإشراف والتحكم عن بعد (اسكادا) لنقل وتوزيع المياه في مبنى الروية مركز إدارة المباني، للهيئة مراقبة شبكة المياه في دبي عن بعد على مدار الساعة.

ويعد مشروع الهيئة لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. كما يعتبر مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة ، أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم. وتساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي».

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