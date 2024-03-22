دراسة لـ«تريندز» تستشرف دور المرأة في مستقبل الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان «ريادة المستقبل: دور المرأة المحوري في تشكيل الذكاء الاصطناعي»، تسلط الضوء على المساهمات الاستثنائية للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من قلة تمثيلهن في هذا المجال.

وتحلل الدراسة، التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي ودراسات المستقبل في «تريندز» بشكل شامل، جهود رائدات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل فيفي لي، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وأندريا غاليغو، أستاذة علم الروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.. وتُظهر الرائدات التزاماً ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً وأخلاقية .

وذكرت الدراسة أنه على الرغم من أن النساء يشكلن فقط 22% من القوى العاملة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنهن يُساهمن بشكل فعال في قيادة هذا المجال. ويُسلط التقرير الضوء على مشاريع ثورية تقودها نساء، مثل مشروع «دماغ 2030» الذي يهدف إلى محاكاة الدماغ البشري. وتُظهر هذه المشاريع قدرة النساء على إحداث تغيير جذري في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتقدم الدراسة توصيات حول كيفية دعم المواهب النسائية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم المنح الدراسية وبرامج التوجيه وفرص التواصل. كما يُشير التقرير إلى أهمية إبراز نماذج ناجحة للنساء في هذا المجال، مثل دانييلا روس، أستاذة علوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كإلهام للجيل القادم من النساء في مجال الذكاء الاصطناعي.

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