دبي تقدم لزوراها خيارات متنوعة لتذوق أشهى المأكولات وقضاء أجمل الأوقات خلال الشهر المبارك

المصدر: البيان

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في إطار حملة "رمضان في دبي" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و تشرف عليها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، تقدم مدينة دبي لسكانها وزوارها مجموعة كبيرة من خيارات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتيح هذه الاجواء للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالتواصل أثناء تناول أشهى المأكولات المحلية والعالمية والتي جرى إعدادها خصيصاً بمناسبة حلول الشهر الكريم.

الخيم الرمضانية

تهدف حملة "رمضان في دبي" إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وهو ما يتجسد في الخيم الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تجتمع العائلات والأصدقاء لتبادل الأحاديث والمشاركة بسعادة أثناء تناول وجبات الإفطار أو السحور.

ويمكن لضيوف خيمة زعبيل في فندق ماريوت الجداف الاستمتاع ببوفيه إفطار مصمم خصيصاً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بالإضافة إلى قائمة انتقائية لباقي أيام الشهر الفضيل. وتتصدر الأطباق العربية المأكولات المقدّمة داخل الخيمة، كما يضيف العزف الحي لآلة القانون أجواءً مميزة لقضاء أمسية رائعة مليئة بالمرح والمأكولات الشهية.

ويقدم فندق إس إل إس دبي خيمة رمضانية فاخرة تتميز بتصاميم الأرابيسك الفنية وتقدم إطلالات رائعة على المدينة من الطابق الـ 75 لمبنى الفندق. وتتميز هذه الخيمة بمقاعد فخمة وفوانيس ملونة وسجاد تقليدي، وهي واحدة من أفخم الخيم الرمضانية على مستوى مدينة دبي.

وتعود خيمة المجلس مرةً أخرى هذا العام إلى مدينة جميرا، وهي واحدة من الخيم الأكثر شعبية لسكان دبي وزوارها على حد سواء، حيث تتوفر تشكيلة واسعة من المأكولات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مع واحدة من الإطلالات الأكثر شهرة على دبي.

ويقدم فندق فيرمونت النخلة مجلسه المميز، وهو عبارة عن خيمة في حديقته الخارجية مع بوفيه مفتوح يضم محطات للمأكولات تقدم الأطباق الشرقية والعالمية مع عروض فنية وموسيقية حية تحمل الطابع العربي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأقصى درجات الرفاهية في خيمة "المجلس" من فندق ماندارين أورينتال جميرا، والتي تتميز بتصميمات داخلية رائعة مع زخارف ذهبية مميزة، وتضم أفضل المأكولات من مطاعم الفندق "نستو باي روس شونان"، و"تاسكا باي خوسيه أفيليز" الحائز على نجمة ميشلان.

تجارب أصيلة للإفطار والسحور

تقدم مطاعم دبي مجموعة استثنائية من خيارات الإفطار والسحور، مع تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية التي تناسب الجميع، ويعد الإفطار أكثر من مجرد وجبة، فهو وقت للتجمع والاحتفال والاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع العائلة والأصدقاء.

ويرحب مطعم أرابيان تي هاوس، الذي تأسس في دبي، بسكان المدينة وزوارها من خلال تجربة إفطار إماراتية أصيلة تحمل عنوان "من المزرعة إلى المائدة"، وتقدم أطباقاً مستدامة بنسبة 100% مع مكونات يتم الحصول عليها من المزرعة الخاصة بالمطعم.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمأكولات منطقة الشرق الأوسط الأصيلة في مطعم الماشوه في ريفرلاند دبي، الذي يقدم تجربة الطهي المباشر للمأكولات العربية تحت أضواء النجوم. ويقدم المطعم كل ليلة وجبة الإفطار التي تشمل مجموعة من الأطباق الشهية المستوحاة من التراث والتي تجسد جوهر رمضان. ويقدم المطعم لزواره فقرة عازف العود والتنورة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

مهرجان شارع المأكولات في رمضان

يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان ليقدم أجواء مجتمعية نابضة بالحياة ويمنح زواره فرصة استكشاف النكهات المحلية والعروض الترفيهية وزينة رمضان، مع الاستمتاع بالطقس اللطيف في المساء بصحبة العائلة والأصدقاء. وتقام الدورة الثانية من المهرجان في منطقة الشيخ حمدان - "كولوني" بالكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.

الأسواق والمهرجانات

تعد القرية العالمية الوجهة الأشهر لتجربة الثقافات المتعددة، حيث تأخذ عروض الإفطار والسحور الرمضانية زوار القرية في رحلة فريدة من نوعها حول العالم وسط أجواء نابضة بالحياة. وتقدم القرية تشكيلة واسعة من المأكولات التي تلبي أذواق الزوار.

وتقدم فعالية رمضانيات في ذا هب بمجلس الخوانيج للعائلات والأصدقاء فرصة اكتشاف مجموعة متنوعة من عروض المأكولات، مما يتيح للضيوف مشاركة اللحظات السعيدة معاً.

عروض Dine-Out

يتيح تطبيق "Everything App" المتخصص في تصفح المطاعم والخصومات من "كريم" لسكان دبي وزوارها، استكشاف وحجز ودفع باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut لأكثر من 200 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والتراس بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية التي تتراوح بين 15 و 50% على فواتير تناول الطعام في جميع الوجهات، إلى جانب عروض ترويجية إضافية بنسبة 30% على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال من وإلى وجهات تناول الطعام.

حملة #رمضان_في_دبي

يُذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث كلّف مجلس دبي للإعلام "براند دبي" بالإشراف على تنفيذ الحملة بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من أجل وضع إطار موحد يكفل خروج المظاهر الاحتفالية على أفضل وجه ممكن، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الاحتفالات بما يضمن لها أفضل تغطية إعلامية لتعريف مجتمع دبي ودولة الإمارات بالفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تحتشد بها الإمارة على مدار شهر رمضان المبارك.

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