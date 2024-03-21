"طرق دبي" ترقّي أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول في محطات مترو دبي

المصدر: البيان

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انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من العمل على ترقية (165) جهازاً من أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول في محطات المترو البالغ عددها (262) جهازاً، من خلال إجراء عددٍ من التحسينات على هذه الأجهزة وترقيتها.

وتهدفُ الهيئة من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق غايتين اثنتين مهمتين، وهما: ترقية أجهزة تعبئة رصيد بطاقة نول وتمكينها من إجراء عمليات الدفع الرقمي لإعادة شحن الرصيد وتمكين الأجهزة من إرجاع الباقي من المبلغ المدفوع على شكل عملات ورقية أو معدنية، بالإضافة إلى تعزيز سعادة المتعاملين من مستخدمي مترو دبي من السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان العالم.

وقال حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات: "تتميز الأجهزة المُحَدّثة لتعبئة الرصيد، بعد تحسينها وترقيتها، بتصميم عصري، واختيار لون مميز لهذه الأجهزة، ليَسهُل على الجمهور التعرف إليها في كل محطة. وستساهم الأجهزة الجديدة في تقليل زمن إجراء المعاملات بنسبة 40%، مما يضمن للركاب تجربة عملية سلسة ومريحة. وتضمنت الترقيات التي أُجرَيَت على أجهزة بيع التذاكر الموجودة في محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي تحسينات في إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية، بما يلبي احتياجات المتعاملين، وبالتالي يمكن للركاب الآن انجاز اجراءات تعبئة الرصيد بشكل أسرع من شأنه أن يقلل وقت الانتظار على أجهزة بيع التذاكر في المحطات."

وأضاف المطوّع "تنبع هذه المبادرة من الرؤية الطموحة لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام" وتؤكد التزامها الثابت برضا المتعاملين. ويتجلى التزام الهيئة بالابتكار من خلال الجهود المتواصلة لزيادة الكفاءة واعتماد نهج متطور لتقديم خدمات أفضل للركاب."

الرؤية المستقبلية

وأشار المطوع إلى أن الهدف الأسمى لهيئة الطرق والمواصلات هو اسعاد المتعاملين من خلال اختصار أوقات انجاز المعاملات وتعزيز سهولة الاستخدام. كما تبرز الاستدامة المالية وكفاءة التشغيل كأهداف رئيسية، مع التركيز القوي على الرقمنة الآمنة للخدمات. وفي محاولة لتشجيع التحول نحو المدفوعات الرقمية، تهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى زيادة الشريحة الحالية البالغة 20% من المتعاملين الذين يعتمدون الدفع الرقمي للحصول على خدمات نول في مترو دبي، مما يسهم في تقليل الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتعامل النقدي.

وختم مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حديثه قائلاً: إن مترو دبي يمهد الطريق لمستقبل يتميز بالتنقل السهل والمستدام، والهيئة ملتزمة بشكل راسخ بتقديم خدمات عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة ركابها المتنوعة.

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