"دبي للقرآن" تختار الشيخة هند الشخصية الإسلامية للدورة الحالية للمسابقة

المصدر: دبي-رامي عايش

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اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لمسابقة القران ( الدورة 27).

أعلن عن ذلك الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم نيابة عن إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة.

ودأبت الجائزة كل عام على اختيار شخصية إسلامية يتم تكريمها في الحفل الختامي للجائزة سواء من العلماء الأكارم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم الشرعي وإفادة المسلمين في أمور دينهم وفتاواهم أو من شخصيات القادة الذين قدموا لشعوبهم وللإنسانية عامة خدمات جليلة وسخروا طاقاتهم لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.

وكان على رأس من كرمتهم الجائزة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس علي عزت بيجوفيتش، رحمه الله، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وغيرهم كثير من هؤلاء البارزين الأجلاء.

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