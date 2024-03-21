مكتوم بن محمد: عيسى بوحميد ترجم رؤى الشيخ راشد بن سعيد في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي

المصدر: البيان

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احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بعيسى بوحميد -رحمه الله- حيث أكد سموه أنه ترجم رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي.

وقال سموه: نحتفي اليوم بأحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي وخدموا أهلها بتفانٍ وإخلاص، ترجم عيسى بوحميد -رحمه الله- رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي، وحقق إنجازات مشهودة بتوجيهٍ منه في الإشراف على أهم مشاريع تمديد المياه فيها، كما عمل ضمن لجان الإسكان وتوزيع الأراضي على المواطنين، إضافةً إلى إشرافه على مشاريع لتطوير البنى التحتية.

نستذكر اليوم مآثره ونشكر جهوده، كأحد المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في مسيرة دبي واستقروا في ذاكرتها، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين.

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