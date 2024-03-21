صفر بلاغات مرورية لحوادث مجهولة و15 % انخفاض الوفيات بعجمان خلال 2023

المصدر: عجمان- عصام الدين عوض

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق والتي أثمرت بخفض عدد البلاغات المرورية للحوادث المجهولة في إمارة عجمان خلال العام 2023 إلى صفر، بما يساهم في دعم مؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2023.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لإدارة المرور والدوريات، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

نتائج

بدأ قائد عام شرطة عجمان جولته بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، مشيداً بجهودهم المتميزة التي أثمرت بتحقيق جميع المؤشرات بنسب متميزة وصلت نسبة تحقيق بعضها إلى 175% والبعض الآخر إلى 145%، كما أثنى على الإنجاز المتميز في خفض الحوادث المجهولة إلى صفر، وخفض الجسيمة بنسبة 14%، فيما انخفضت وفيات حوادث السير بنسبة 15% وخفض الإصابات بنسبة 20% خلال عام 2023.

واطلع القائد العام لشرطة عجمان على أبرز المبادرات والخدمات الذكية التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، مشيداً بجهود جميع العاملين بإدارة المرور والدوريات وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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