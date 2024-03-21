الفارس الشهم3 يلبي مناشدات الأسر النازحة في قطاع غزة لتوفير الغذاء والمستلزمات الأساسية

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لبى الفارس الشهم3 مناشدات الأسر النازحة في قطاع غزة وقدم طروداً ومستلزمات أساسية، للتخفيف من معاناة النازحين، ولتوفير الغذاء المستلزمات الأساسية لهم في شهر رمضان المبارك.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

الفارس الشهم3 يُلبي مناشدات الأسر النازحة في قطاع غزة، ويقدم طرود ومستلزمات أساسية بدعم من دولة #الإمارات_العربية_المتحدة، للتخفيف من معاناة النازحين، ولتوفير الغذاء المستلزمات الأساسية لهم في شهر رمضان المبارك.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/gan3D83YvO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 21, 2024

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