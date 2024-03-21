كتاب «حمد الشرقي 2023» يستعرض جهود حاكم الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الكتاب السنوي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي يتضمّن عرضاً شاملاً للمناسبات التي شارك فيها سموه خلال عام 2023. ويتضمّن الكتاب أبواباً رئيسة، هي: قادة الوطن، والميدان، وكلمات واستقبالات، ومراسيم وقرارات، وبرقيات.

ويتناول الفصل الأول من الكتاب «قادة الوطن»، استعراضاً لأهم المناسبات الوطنية والفعاليات التي حضرها صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة، مثل اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في احتفال الدولة الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين الذي أقيم في مدينة إكسبو بدبي.

ويلقي الكتاب الضوء على مشاركات صاحب السمو حاكم الفجيرة الخارجية ممثلاً لدولة الإمارات في عدد من الفعاليات الدولية، مثل مشاركة سموه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً في الدوحة ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة تعازي صاحب السمو رئيس الدولة إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح.

كما أبرز الكتاب، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، في قصر الرميلة بالفجيرة.

وفي باب الاستقبالات، يبرز الكتاب أهم اللقاءات التي قام بها سموه، والمشاريع التي أمر بتنفيذها، حيث استقبل سموه رئيس حكومة إقليم كردستان، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، وأمين عام «أوبك»، وعدداً من موظفي الجهات الحائزة على جوائز التميز، وعدد من أبناء الفجيرة من المتميزين في المجالات المختلفة، فضلاً عن عقد اجتماعات العمل واللقاءات اليومية.

أما الفصل الثالث في الكتاب «الميدان»، فركز على تفقّد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الجديدة والتطويرية في الإمارة؛ مثل افتتاح سموه مبنى جامعة الفجيرة الجديد.

ويتناول باب «كلمات»، مشاركة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في المناسبات الوطنية، مثل كلمة سموه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وكلمة سموه بمناسبة توحيد القوات المسلحة الإماراتية، وكلمة سموه في يوم العلم، ويوم الشهيد، ويوم الاتحاد الثاني والخمسين.

ويستعرض الكتاب السنوي لصاحب السمو حاكم الفجيرة، صوراً لإنجازات سموه خلال 48 عاماً منذ توليه الحكم في إمارة الفجيرة، ومشاركات سموه الخارجية والداخلية، ولقائه مع رؤساء الدول، وإنجازات سموه في المجالات الحيوية في إمارة الفجيرة، ودور سموه في دعم ركائز التنمية الحضارية والتنمية الشاملة في الدولة.

وفي الباب الأخير «برقيات»، يعرض الكتاب برقيات التهاني بالأعياد الوطنية التي بعثها سموه لعدد من الدول، وإرسال سموه برقيات تعزية إلى عدد من رؤساء الدول العربية.

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