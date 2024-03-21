الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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يواصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين والوفود الرسمية ممثلي الجمعيات والمجالس والمؤسسات التعليمية، ورجال الأعمال ورجال الدين وأعيان البلاد والمواطنين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، عدداً من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما استقبل سموه، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، جموع المهنئين بالشهر الفضيل.

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