رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قيس سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد «النيروز»، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار».

محمد بن زايد ومحمد بن راشد مهنئين المحتفلين بعيد النيروز: نتمنى أن تنعم الشعوب بالخير والسلام

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